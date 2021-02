Schiffbau : Werften-Geschäftsführung hält Stellenabbau für unerlässlich

Der angekündigte Arbeitsplatzabbau bei den MV Werften ist nach Angaben der Geschäftsführung unumgänglich, um den Schiffbau mit staatlicher Hilfe über die Corona-Krise hinweg retten zu können.

Wismar | „Voraussetzung für die Gewährung von Kreditmitteln des Bundes ist die Anpassung der Personalstärke an die Auftragslage“, heißt es in einer am Mittwoch auf der Homepage des Werftenverbundes verbreiteten Mitteilung. Darin betont Werft-Chef Peter Fetten, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.