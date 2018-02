Parteien : Werben für Koalitionsvertrag: SPD-Spitze lädt Basis ein

von dpa

19. Februar 2018, 07:58 Uhr

Im Ringen um eine Mehrheit für die Neuauflage der großen Koalition in Berlin zieht der SPD-Landesvorstand in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal alle Register. Für Donnerstag in Greifswald und Freitag in Schwerin lädt er Parteimitglieder zu Gesprächsrunden ein. Wie Landesverbandsgeschäftsführer Steffen Wehner sagte, solle dabei Für und Wider der Regierungsbeteiligung diskutiert werden. Für Samstag sind die SPD-Mitglieder dann zur großen Regionalkonferenz Nord-Ost nach Potsdam eingeladen. Den Auftakt hatte es bereits am Samstag in Hamburg mit Nahles und dem kommissarischen Parteivorsitzenden Olaf Scholz gegeben. Die rund 650 Zuhörer dort ließen sich auf den am Dienstag beginnenden Mitgliederentscheid zur GroKo einstimmen.