Verkehr : Weniger Verkehrsunfälle: Mehr Tote und Verletzte

Obwohl es auf den Straßen im Nordosten seltener krachte, sind 2018 mehr Menschen bei Unfällen verletzt oder getötet worden als im Vorjahr. Mit 86 Verkehrstoten starben sieben Menschen mehr als 2017, dem Jahr mit dem bisherigen Tiefstand, verletzt wurden 7011 Menschen, wie der Inspekteur der Landespolizei, Wilfried Kapischke, bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik am Dienstag in Schwerin erklärte. Insgesamt ereigneten sich den Angaben zufolge 57 477 Unfälle - knapp 900 weniger als im Vorjahr. Allerdings sei der Rückgang ausschließlich durch einen Rückgang bei Unfällen mit reinen Blechschäden verursacht, in allen anderen Bereichen seien die Zahlen gestiegen.

von dpa

30. April 2019, 14:42 Uhr

Hauptunfallursache bei Crashs mit Toten oder Schwerverletzten blieb überhöhte Geschwindigkeit, gefolgt von Vorfahrtsfehlern und zu geringem Sicherheitsabstand. Die meisten Verunglückten waren Pkw-Insassen (3946), gefolgt von Fahrradfahrern (1556). Obwohl Menschen über 65 Jahre sowohl am häufigsten verunglückten als auch am häufigsten schwere Verkehrsunfälle verursachten, seien sie gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil unterrepräsentiert. Junge Fahrer blieben eine nicht zu vernachlässigende Risikogruppe.