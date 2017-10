Arbeit : Weniger Schwarzarbeit in MV festgestellt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Der Zoll hat bei seinen Schwarzarbeit-Kontrollen in Mecklenburg-Vorpommern weniger gravierende Verstöße festgestellt. In den ersten neun Monaten dieses Jahres fanden die Zollbeamten 1672 Hinweise für Straftaten und 360 Hinweise für Ordnungswidrigkeiten. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor. Im gesamten Vorjahr waren 2403 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Straftat und 335 wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet worden. 2015 waren es 2623 Verfahren wegen Straftat-Verdachts und 503 wegen vermuteter Ordnungswidrigkeiten gewesen. Als Straftat gilt zum Beispiel, wenn der gesetzliche Mindestlohn unterschritten wird. Die Zahl der Kontrollen stieg zugleich. In den ersten neun Monaten 2017 wurden bereits so viele Kontrollen vorgenommen wie im ganzen Jahr 2015.

