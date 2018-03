Statistik : Weniger Schwangerschaftsabbrüche: Quote trotzdem sehr hoch

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr gegen den Bundestrend auf den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren gesunken. Insgesamt wurden 2463 Schwangerschaften abgebrochen, 11.2 Prozent weniger als 2016, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Bundesweit stieg die Zahl der Abbrüche um 2,5 Prozent auf rund 101 200.

von dpa

06. März 2018, 15:09 Uhr

Allerdings entscheidet sich in Mecklenburg-Vorpommern ein überdurchschnittlich hoher Anteil der schwangeren Frauen gegen das ungeborene Kind. Nach Angaben der Statistiker kamen 2017 im Nordosten auf 1000 geborene Kinder 207 Schwangerschaftsabbrüche. Nur in den Stadtstaaten Berlin und Bremen lag die Quote nach vorläufigen Berechnungen mit 232 beziehungsweise 226 Abbrüchen pro 1000 Geburten noch höher. In Bayern und Baden-Württemberg waren es dagegen nur rund 96.