Wetter : Weniger Schäden durch Hagel, Sturm und Starkregen

Sturm, Hagel oder Starkregen haben im Jahr 2020 in Mecklenburg-Vorpommern deutlich weniger Schäden angerichtet als in Vorjahren.

Berlin | Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch mitteilte, summierten sich die durch derartiges Wetter verursachten Schäden auf etwa 20 Millionen Euro. Statistisch erfasst wurden dabei versicherte Schäden an Häusern und Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie erstmalig auch an Autos. Nach Angaben einer Verbandsspre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.