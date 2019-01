Landtag : Weniger Polizeihunde im Einsatz

Die AfD hat sich besorgt über den Rückgang im Bestand der Polizeihunde in Mecklenburg-Vorpommern geäußert. Seit 2014 sei die Zahl einsatzbereiter Diensthunde von 72 auf 57 zurückgegangen, berichtete AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer am Dienstag unter Berufung auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD.

von dpa

29. Januar 2019, 18:39 Uhr

«Vor dem Hintergrund der gewaltbereiten Klientel, die bei Veranstaltungen wie G-20 in Hamburg regelmäßig auftreten, sind ausgebildete Hunde ein hervorragendes und robustes Mittel zum Schutz unserer Beamten», betonte der Oppositionspolitiker. Deshalb sei dafür Sorge zu tragen, dass die Landespolizei ausreichend Diensthunde vorhalte. «Nur so sind die Beamten jederzeit für ad hoc-Einsätze in Mecklenburg-Vorpommern gerüstet. Anstatt von Reitern zu träumen, sollte unsere Landespolizei mehr mit Kommissar Rex arbeiten», verlangte Kramer, der selbst bis zu seiner Wahl in den Landtag als Polizist tätig war.