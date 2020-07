Extremismus : Weniger politisch motivierte Gewalt im ersten Halbjahr

Die politisch motivierte Gewalt ist im ersten Halbjahr in Mecklenburg-Vorpommern deutlich zurückgegangen. Die Polizei registrierte 30 Fälle nach 42 im gleichen Zeitraum des Vorjahrs, wie das Innenministerium am Donnerstag in Schwerin auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Jede vierte dieser Straftaten (73,3 Prozent) sei aufgeklärt worden.

von dpa

30. Juli 2020, 15:56 Uhr