Ausbildung : Weniger Lehrstellen-Bewerber: Land startet Aktion

Nachdem sich bis Ende Mai 14 Prozent weniger Lehrstellen-Bewerber als im Vorjahr bei den Arbeitsagenturen im Land gemeldet haben, hat die Landesregierung eine Vermittlungsaktion auf ihrer Internetseite www.durchstarten-in-mv.de gestartet. Die Last-Minute-Aktion biete aktuell rund 300 freie Ausbildungsplätze an, erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag in Schwerin.

von dpa

15. Juni 2020, 13:38 Uhr

«Trotz Corona-Pandemie ist es entscheidend, dass Unternehmen weiter ausbilden und Schüler sich aktiv über die Angebote informieren und sich bewerben», sagte er. Jeder vergebene Ausbildungsplatz sei eine Investition in die Zukunft und in den Fortbestand der Unternehmen. Ende Mai gab es nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 9964 gemeldete Ausbildungsstellen und 6079 Bewerber. Das seien 1,9 beziehungsweise 14,4 Prozent weniger als im Vorjahr.