Bau : Weniger Häuslebauer: Verband spricht von Normalisierung

Die große Häuslebau-Welle infolge der Niedrigzinsen scheint abzuebben. Von Januar bis Mai erteilten die zuständigen Behörden in Mecklenburg-Vorpommern Baugenehmigungen für 754 Einfamilienhäuser, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Schwerin bekanntgab. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 1033.