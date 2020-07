Immobilien : Weniger Firmen in MV mit Zahlungsschwierigkeiten bei Mieten

Infolge der Corona-Krise haben nach einer Umfrage des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) mittlerweile weniger Firmen in Mecklenburg-Vorpommern mit Zahlungsschwierigkeiten bei ihren Mieten zu kämpfen. Bei der Umfrage im Mai war noch fast jedes fünfte Unternehmen in MV betroffen, mittlerweile seien es nur noch fünf Prozent, teilte der Verband am Montag mit. Besonders betroffen von Zahlungsschwierigkeiten seien nach wie vor Gastronomie (16 Prozent) und Einzelhandel (15 Prozent). Insgesamt gebe es diese Schwierigkeiten bei 30 der insgesamt 593 untersuchten Mietverhältnisse.

von dpa

06. Juli 2020, 16:42 Uhr