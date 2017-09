EU : Weniger EU-Förderung für MV durch Brexit befürchtet

«Insgesamt sind 28 Milliarden Euro für die Strukturförderung in den deutschen Bundesländern bis 2021 reserviert», sagte Krüger. An welcher Stelle zukünftig gespart werden solle und was mögliche Kürzungen bei den Strukturhilfen für den Nordosten bedeuten, sei bisher offen. Die SPD-Fraktion bleibt bis Mittwoch in Brüssel. Dort sind außerdem Treffen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Europaparlament, Jens Geier, geplant.

Außerdem wollen die Abgeordneten die Nato besuchen. Angesichts des Angebotes durch das Bundesverteidigungsministerium an die Nato, den Marinestützpunkt Warnemünde zu nutzen, habe man dringenden Gesprächsbedarf, so Krüger. «Wir leben im Spannungsverhältnis der Nato-Aktivitäten im Baltikum und dem Versuch einer Annäherung an Russland, das für unser Land von jeher ein wichtiger Handelspartner ist.»

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 16:19 Uhr