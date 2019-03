Arbeitsmarkt : Weniger Arbeitslose in Hamburg

Der Wirtschaft geht es gut und davon profitieren auch die Arbeitslosen. Egal, ob über 50 Jahre alt oder mit Behinderung - immer mehr von ihnen finden derzeit in Hamburg einen Job. Nur einer bestimmten Gruppe fällt das im Moment schwerer.

von dpa

01. März 2019, 12:21 Uhr

Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist im vergangenen Monat auf den tiefsten Februar-Stand seit 26 Jahren gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Zahlen allerdings nur leicht um 1,4 Prozent, wie die Agentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Insgesamt waren 64 924 Hamburger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,2 Prozent und ist damit minimal geringer als im Januar (6,3 Prozent) - aber einen halben Prozentpunkt niedriger als im Februar 2018 (6,7 Prozent).

Von der guten Konjunktur profitieren dabei fast alle Arbeitslosen quer durch die Gesellschaft. Egal, ob Männer, Frauen, Ältere, Ausländer oder Menschen mit Behinderung - in fast allen Bereichen sank die Arbeitslosigkeit im Februar im Vergleich zum Januar und zum Februar 2018. Die meisten von ihnen fanden neue Anstellungen in der Immobilienbranche, bei technischen und wissenschaftlichen Dienstleistern, im Gesundheitswesen und in der Kommunikationsbranche.

Leichte Nachteile haben lediglich die unter 25-Jährigen. Bei ihnen wurden wieder mehr Arbeitslose verzeichnet als noch im Januar (+ 4,1 Prozent). Grund dafür ist in den meisten Fällen das Ende der Ausbildungszeit ohne einen Anschlussjob.

Dennoch sollte auch ihnen nicht bange sein, denn gleichzeitig zur sinkenden Zahl der Arbeitslosen steigt die Zahl der angebotenen Jobs. Im Februar meldete die Agentur für Arbeit in Hamburg knapp 17 500 offene Stellen. Das waren 224 mehr als noch im Monat zuvor. Die meisten Stellenangebote kamen aus den Bereichen Industrie und Produktion, Gesundheit, Handel sowie Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit.

Die sinkenden Arbeitslosenzahlen lassen sich in allen sieben Hamburger Bezirken gleichermaßen feststellen. Sowohl im Vergleich zum Januar als auch im Vergleich zum Februar 2018 gab es weniger Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote war in Eimsbüttel mit 4,5 Prozent am niedrigsten, in Hamburg Mitte mit 8,2 Prozent am höchsten.