Tiere : Wenige Besucher im Vogelpark bei Öffnung nach Schneechaos

Marlow (dpa/mv) - Die Erwartungen des Vogelparks Marlow an die erste Öffnung nach der einwöchigen Schließung wegen der massiven Schneeschäden haben sich nicht erfüllt. Insgesamt seien am Wochenende nur rund 1300 Besucher gekommen, dies seien etwa 40 Prozent eines normalen Wochenendes, sagte Parksprecherin Franzi Zöger am Sonntag. Sie ging davon aus, dass die Parköffnung nicht genügend bekannt gewesen war. Dabei seien bei bestem Frühlingswetter die Tier- und Flugshows sowie die Schaufütterungen über die Bühne gegangen.

von dpa

08. April 2018, 16:41 Uhr

Am Osterwochenende waren unter der Schneelast zahlreiche Volieren zusammengebrochen. Rund 80 Vögel waren ausgebrochen, 50 sind wieder da. Von den Großvögeln fehlten noch ein Seeadler, zwei Schreiadler, ein Paar Schwarzstörche und 19 Waldrappen.

Bei dem ebenfalls schwer geschädigten Wildpark MV in Güstrow sah es dagegen besser aus. Parksprecherin Marianne Tuscher zeigte sich mit dem Zuspruch vom Wochenende zufrieden. Allerdings hatte es in Güstrow keine so großen Tierverluste wie in Marlow gegeben. Das entflogene Seeadlerpärchen werde gewiss überleben, zeigte sich Tuscher sicher.