Landtag : Wenig Neues im Entwurf des neuen Bestattungsgesetzes von MV

Mehr Freiheiten beim Umgang mit der Asche eines gestorbenen Angehörigen wünscht sich mancher in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Die Rufe nach einer Liberalisierung des Bestattungsrechts wurden so vernehmbar, dass der Landtag vor drei Jahren eine Expertenkommission einsetzte. Einige ihrer Vorschläge sind in das neue Bestattungsgesetz eingeflossen, das am Mittwoch im Landtag verabschiedet werden soll. Größere Freiheiten für Hinterbliebene sind jedoch nicht vorgesehen, wie aus de...

