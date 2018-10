Auszeichnungen : Weltwechsel-Tage eröffnet: Kirchen zeichnen Projekte aus

Soziale und entwicklungspolitische Projekte aus Wismar, Rostock und Greifswald sind im Güstrower Schloss ausgezeichnet worden. Die Gewinner des Ökumenischen Förderpreises «Eine Welt» der christlichen Kirchen machten die Welt gerechter und lebenswerter, sagte der evangelische Bischof von Schwerin, Andreas von Maltzahn. Verliehen wurden die Auszeichnungen im Rahmen der Eröffnung der Weltwechsel-Tage 2018.

von dpa

29. Oktober 2018, 18:32 Uhr

Den Hauptpreis erhielten Studenten der Hochschule Wismar für ein System, mit dem günstig und nachhaltig Ladenlokale errichtet und ihre späteren Betreiber für die Tätigkeit geschult werden. Zusammen mit Studierenden aus Südafrika hatten sie einen Treffpunkt in einem Armenviertel von Port Elizabeth errichtet. Weitere Preise gingen an ein Flüchtlingsprojekt der Kirche Biestow in Rostock, ein Stadtteilprojekt in Greifswald und ein Bildungsprojekt für Grundschüler in Deutschland und Peru, ebenfalls in Rostock.