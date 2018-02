Soziales : «Welttag der Sozialen Gerechtigkeit»: Aktionen starten

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern will rund um den Welttag der Sozialen Gerechtigkeit am kommenden Dienstag (20. Februar) mit verschiedenen Aktionen und Infoständen auf soziale Missstände aufmerksam machen. «Wir wollen und werden uns nicht damit abfinden, dass die Chancen etwa auf gute Bildung und Ausbildung, auf Teilhabe und Anerkennung in der Gesellschaft immer weiter auseinanderdriften», sagte die Vorsitzende der Linksfraktion, Simone Oldenburg, am Sonntag vor der Tour durch die Kreise und kreisfreien Städte.

von dpa

18. Februar 2018, 16:00 Uhr

Das Armutsrisiko in Mecklenburg-Vorpommern liegt den Angaben zufolge bundesweit mit am höchsten. «Nach wie vor ist unser Land Schlusslicht bei den Einkommen und viel zu viele Menschen sind von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen» , sagte Oldenburg. Mit den verschiedenen Aktionen will die Linke auf drängende Probleme aufmerksam machen und Vorschläge unterbreiten, wie Armut und Armutsgefährdung beseitigt werden können. Die Auftaktveranstaltung findet am Montag in Parchim statt.