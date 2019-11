Denkmäler : Welterbetagung: Wie verträglich sind die Schlossfestspiele?

Die Vorbereitung des Schweriner Welterbeantrags ist nach Einschätzung der verantwortlichen Welterbe-Managerin auf einem guten Weg. «Nach einigem Suchen und viel internationalem Input haben wir eine gute Schlagrichtung», sagte Claudia Schönfeld am Rande der fünften Schweriner Welterbetagung am Mittwoch.

06. November 2019, 13:25 Uhr

Schwerin will mit seinem Residenzensemble ins Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen werden. Seit 2014 steht es mit auf der deutschen Kandidatenliste. Jährliche Tagungen sollen das Vorhaben bekannter machen und neue Mitstreiter werben. Zum fünften Mal veranstaltete die Stadt die Welterbetagung, diesmal im Ludwig-Bölkow-Haus der IHK.

Thema der Tagung war unter anderem die Frage: Wie welterbeverträglich sind die Schlossfestspiele? Zwei Wissenschaftler von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg haben untersucht, ob und wie sich die alljährlich auf dem Alten Garten und im Schlossinnenhof über die Bühne gehenden Open-Air-Inszenierungen mit den Schutzanforderungen des Weltkulturerbes vereinbaren.

«Die Schlossfestspiele sind wirklich etwas, was man in Einklang bringen kann mit einer Welterbestätte», sagte Schönfeld. Dafür seien Festspiele der vergangenen Jahre unter die Lupe genommen worden. «Da waren zum Beispiel Bühnenbilder schon so im Rahmen, dass sie welterbeverträglich gewesen wären, weil sie den Blick auf das Ensemble nicht verstellen», erklärte sie.

Weitere Maßnahmen wie tiefer angesiedelte Zuschauertribünen und der Verzicht auf bestimmte Aufbauten wiesen in die richtige Richtung, sagte die Welterbe-Managerin. Auch passe eine Oper wie Beethovens «Fidelio» aus dem 19. Jahrhundert, die im nächsten Jahr aufgeführt wird, «gut in den Gedanken des Ensembles».

Ein weiterer Faktor sind Schönfelds Angaben zufolge die Auf- und Abbauzeiten. Langfristig könne man überlegen, die Spielzeit zu verkürzen sowie die Festspiele auch mal an einem anderen Ort stattfinden zu lassen.

Eine größere Aufmerksamkeit für das Residenzensemble als Welterbestätte käme auch den Festspielen zugute, betonte Schönfeld, «es dürfte einen größeren kontinuierlichen Fluss an Besuchern geben». «Es kann ein Vorteil für beide Seiten sein - und da müssen wir uns jetzt so langsam annähern.»