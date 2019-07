Brände : Weiterer Waldbrand bei Boizenburg: Vier Hektar Wald brennen

von dpa

01. Juli 2019, 16:52 Uhr

Die Feuerwehren im Landkreis Ludwigslust-Parchim kommen nicht zur Ruhe. Während bei Lübtheen 4,3 Quadratkilometer Wald von einem riesigen Feuer betroffen waren, brannten nahe Boizenburg bei Horst vier Hektar Wald, meldete die Polizei in Ludwigslust am Montag. Die Feuerwehren seien in dem Waldgebiet und versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Gefahren für Anwohner bestünden aktuell nicht.