Unfälle : Weiterer Unfall bei Dacharbeiten: Mann schwer verletzt

Ein Mann ist bei Arbeiten auf einem Stalldach in Ivenack (Mecklenburgische Seenplatte) durch eine Lichtplatte gebrochen und fünf Meter tief gestürzt. Er zog sich bei dem Unfall am Donnerstag schwere Kopfverletzungen zu, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Arbeiter montierte auf dem Rinderstall eine Photovoltaikanlage. Er stürzte auf den Stallboden aus Stahlelementen. Das für Arbeitsschutz zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales wurde eingeschaltet.

von dpa

21. Dezember 2018, 12:15 Uhr

In den vergangenen Tagen und Wochen war es zu mehreren Arbeitsunfällen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gekommen. So stürzte am Montag in Basepohl ein Dachdecker von einem Hausdach, in Rosenow brach ein Mann ebenfalls bei der Installation einer Solaranlage durch ein Hausdach. Beide verletzten sich schwer. Im November starb ein 35 Jahre alter Bauarbeiter bei Dachdeckerarbeiten in Blankenhof, ein anderer wurde auf dem Gelände einer Spedition in Stavenhagen schwer am Kopf verletzt.