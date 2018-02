Prozesse : Weiterer «Thiazi»-Prozess in Rostock gestartet

In einem Prozess gegen drei mutmaßliche Mitbetreiber des rechtsextremistischen Internetforums «Thiazi» ist am Montag im Rostocker Landgericht die Anklageschrift verlesen worden. Auch erste Rechtsgespräche zwischen den Prozessbeteiligten seien geführt worden, aber zunächst ergebnislos geblieben, erklärte eine Gerichtssprecherin am Montag. Die Anklage wirft den 35, 45 und 58 Jahre alten Männern die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor.

von dpa

19. Februar 2018, 14:32 Uhr

Es handelt sich um den dritten Prozess im Zusammenhang mit dem Forum «Thiazi», das im Jahr 2012 von den Behörden abgeschaltet worden war. Ein Hauptverantwortlicher war 2015 zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Drei weitere Männer müssen sich derzeit ebenfalls vor dem Landgericht verantworten. Nach Ansicht der Ermittler handelte es sich bei der Plattform um das bedeutendste Neonazi-Forum in deutscher Sprache, in dem indizierte Musik und den Holocaust leugnende Inhalte angeboten worden seien.