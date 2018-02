Prozesse : Weiterer Missbrauchsprozess: 43-Jähriger vor Gericht

von dpa

20. Februar 2018, 03:12 Uhr

Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs muss sich von Dienstag an ein 43 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, 2017 die anfangs zehn Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin mehrfach zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben. Andernfalls, so soll er gedroht haben, würde er ihre Katze töten. Das Mädchen habe ihm geglaubt, weil der Angeklagte schon vorher Tiere des Kindes getötet habe soll. Für den Prozess sind zunächst zwei weitere Verhandlungstage geplant. Erst am Montag hatte das Landgericht einen 58-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte gestanden, sich an zwei Mädchen vergangen zu haben, die in seinem Reitstall Pferde betreuten.