Parteien : Weiterer CDU-Kreisverband nominiert Amthor für MV-Vorsitz

von dpa

16. Juni 2020, 12:23 Uhr

Die Christdemokraten in Philipp Amthors Bundestagswahlkreis in Vorpommern-Greifswald und der Mecklenburgischen Seenplatte halten trotz seiner umstrittenen Tätigkeit für ein US-Unternehmen an seiner Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz fest. Der Kreisvorstand der Mecklenburgischen Seenplatte habe ihn am Montagabend in Neubrandenburg nominiert, sagte der Kreisvorsitzende Marc Reinhardt am Dienstag. 14 Anwesende hätten mit Ja gestimmt, einer mit Nein, einer habe sich enthalten. Am Mittwoch soll der Kreisverband Ludwigslust-Parchim abstimmen. Zuvor hatten sich bereits die Kreisverbände von Vorpommern-Greifswald und -Rügen sowie von Schwerin für Amthor ausgesprochen. Der Kreisverband Rostock hatte Justizministerin Katy Hoffmeister nominiert, die ihre Kandidatur in der vergangenen Woche zurückgezogen hatte.