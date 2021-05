Kommunen : Weitere Tests nach Corona-Ausbruch in Lübtheen

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Fahrzeugwerk in Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind weitere Kontaktpersonen getestet worden.

Lübtheen | Nach ihren Kenntnisstand hätten sich am Sonntag alle zuvor Angeschriebenen an den Tests beteiligt, sagte Bürgermeisterin Ute Lindenau (SPD). Sie gehe davon aus, dass es weniger als 200 Personen gewesen seien. Die Ergebnisse der PCR-Tests sollten am Montag vorliegen. Vor rund zwei Wochen waren erste positive Testergebnisse unter den rund 1000 Mitarb...

