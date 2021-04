Gesundheit : Weitere Telefonnummer für Astrazeneca-Impftermine gestartet

Seit Freitag ist in Mecklenburg-Vorpommern die telefonische Terminvereinbarung zur Corona-Schutzimpfung für den Impfstoff mit Astrazeneca über eine weitere Telefonnummer möglich.

Schwerin | Alle 60 bis 69-jährigen Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in MV, die sich mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen wollen, können direkt über die Telefonnummer +49 385 20271284 einen Termin vereinbaren, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Dies sei ebenfalls über das Internet möglich. ...

