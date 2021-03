Gesundheit : Weitere Schulöffnungen: Kritik an Selbsttests in der Klasse

Die Schulen in MV sind am Mittwoch ein weiteres Stück geöffnet worden. Corona-Selbsttests sollen das absichern. Dass die Kids sich jedoch vor der Klasse unter Aufsicht der Lehrer testen sollen, stößt bei Eltern- und Lehrerverbänden auf massive Kritik.

Schwerin | Tausende Kinder und Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern haben ein Stück Normalität zurückgewonnen: Seit Mittwoch gehen in Schwerin sowie in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Rostock und Vorpommern-Greifswald die Schüler ab Klasse sieben wieder im Wechselunterricht zur Schule. Das heißt, abwechselnd lernt eine Hälfte der Klasse in der Schule und d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.