Agrar : Weitere Protestaktionen gegen Agrarpaket angekündigt

Bauern haben weitere Proteste zwischen Weihnachten und Neujahr angekündigt. Diesmal wollen Landwirte unter dem Motto «Bauer sucht Kunden» am 27. Dezember mit Verbrauchern vor allem vor Einkaufszentren in ganz Mecklenburg-Vorpommern ins Gespräch kommen, wie die Initiative «Land schafft Verbindung» am Freitag mitteilte. Die Proteste richten sich wieder gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung.

von dpa

20. Dezember 2019, 11:48 Uhr

Geplant sind Aktionen an mindestens 14 Orten, darunter Schwerin, Güstrow, Ahrenshoop, Stavenhagen und Ferdinandshof. Erst am Mittwoch hatten Bauern an vielen Verkehrsknotenpunkten für ihre Interessen demonstriert und damit teils für Behinderungen im Verkehr gesorgt. «Wir wollen auch Natur- und Umweltschutz und Tierwohl, aber gemeinsam», hieß es vom Verein. Das solle in einer ehrlichen Allianz von Stadt und Land, Landwirt und Verbraucher sowie Branche und Politik möglich sein. Das Agrarpaket sei aber ein Zeichen einer «zunehmenden Verbotspolitik dieser Regierung.» Auf diese Weise werde die regionale Lebensmittelproduktion geschwächt.

Die Bauern kritisieren unter anderem geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers.