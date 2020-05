Kultur : Weitere Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Mai an

Angesichts niedriger Infektionszahlen lockert Mecklenburg-Vorpommern seine Corona-Einschränkungen weiter. Bald sollen etwa Besuche in Fitnessstudios unter Auflagen wieder möglich sein.

von dpa

16. Mai 2020, 21:43 Uhr

Vom 25. Mai an sollen weitere Corona-Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Fitnessstudios sollen von da an unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Ebenfalls solle dann wieder Breitensport in Sporthallen möglich sein, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag in Schwerin. Dafür gelten demnach Schutzauflagen, und die Sportler müssten in kleineren Gruppen trainieren.

Ursprünglich war diese Öffnung erst für Juni vorgesehen gewesen. Sportministerin Stefanie Drese (SPD) hatte sich bereits für eine frühere Öffnung ausgesprochen. Ebenfalls vom 25. Mai an dürfen sich Verwandte wieder zu Familienfeiern mit bis zu 30 Teilnehmern treffen, sagte Schwesig. Nach Angaben eines Sprechers der Staatskanzlei habe es dafür bislang keine Regelung gegeben. Dies habe sich lediglich auf Hochzeiten und Beerdigungen bezogen.

Die Landesregierung hatte am Samstag mit kommunalen Vertretern und Gewerkschaften über weitere Schritte zur Rückkehr aus dem sogenannten Corona-Lockdown beraten. Dafür liegt bereits ein «MV-Plan» als grober Fahrplan vor.

Zuvor hatte sich die Landesregierung am Samstag bereits unter anderem auf eine Ausweitung der Kinderbetreuung in Horten vom 25. Mai an ausgesprochen. Dann sollen mindestens die Schüler der ersten und zweiten Klasse einen Anspruch auf eine Betreuung im Hort von mindestens drei Stunden am Tag haben, wie Sozialministerin Drese sagte. Bislang habe es dort nur eine erweiterte Notfallbetreuung gegeben.

Mecklenburg-Vorpommern ist verhältnismäßig gering betroffen vom Coronavirus. In keinem anderen Bundesland gibt es so wenige bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus wie im Nordosten. Am Samstag lag die Zahl bei 750 nachgewiesenen Fällen.