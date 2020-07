Gesundheit : Weitere Infizierte im Corona-Fall Hagenow

Im Corona-Fall von Hagenow hat sich die Zahl der nach einer Familienparty infizierten Menschen auf 15 erhöht. Unter den rund 100 Proben, die am Donnerstag untersucht wurden, seien drei positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, sagte eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Freitag. Die drei Infizierten gehören zu den rund 160 Kontaktpersonen, die bereits in Quarantäne sind. Einer der positiv Getesteten lebt in Schwerin, die anderen im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Behörden sind dabei, weitere Kontaktpersonen zu ermitteln. Neben Gästen der Party am Samstag bei Hagenow gehören auch Menschen aus deren Umfeld dazu.

von dpa

31. Juli 2020, 11:02 Uhr