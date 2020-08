Unfälle : Weitere Ermittlungen nach Unfall: Bahnstrecke bis Montag zu

Nach dem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen bei Bad Kleinen (Nordwestmecklenburg) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der fahrlässigen Körperverletzung. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurden bei dem Unfall auf der Bundesstraße 106 am Mittwoch der Triebfahrzeugführer und ein Lkw-Fahrer verletzt. Beide konnten die Klinik aber schon wieder verlassen. Der Gesamtschaden durch den Unfall am beschrankten Bahnübergang Zickhusen werde auf mehr als 800 000 Euro geschätzt.

von dpa

27. August 2020, 07:51 Uhr