Gesundheit : Weitere Corona-Lockerungen zeichnen sich in MV ab

Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern entspannt sich spürbar. Einige Lockdown-Maßnahmen wurden bereits gelockert. Am Donnerstag könnten weitere Erleichterungen beschlossen werden.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern zeichnen sich weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab. Die Landesregierung berät am Donnerstag in einer Sondersitzung über weitere Lockerungsschritte. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Mittwochabend etwa, dass nach den Pfingstferien in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 auch die oberen Jahr...

