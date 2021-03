Gesundheit : Weitere 382 Corona-Infektionen in MV festgestellt

Die Zahl bestätigter, neuer Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern bleibt hoch.

Rostock | Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Dienstag 382 Ansteckungen (Stand: 16.40 Uhr). Das waren 284 mehr als am Montag, einem Wochentag, an dem die Zahlen für gewöhnlich niedriger ausfallen, und 8 weniger als am Dienstag der Vorwoche. Sechs weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Damit ...

