Schulen : Weiterbeschäftigung von Referendare künftig einfacher

Angehende Lehrerinnen und Lehrer können in Mecklenburg-Vorpommern künftig einfacher nach ihrem Referendariat an den Schulen weiterbeschäftigt werden.

Schwerin | Sie könnten ohne Ausschreibungsverfahren an der Schule weiterarbeiten, an der sie schon ihr Referendariat absolviert haben, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Schwerin mit. Bislang habe jeder den normalen Bewerbungsweg durchlaufen müssen. ...

