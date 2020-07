Gas : Weiterbau am Pipeline-Projekt: Spekulationen um Wohnschiff

Trotz der US-Sanktionen gegen Unternehmen, die am Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 beteiligt sind, ist an dem Projekt weitergearbeitet worden. So sei die Anlandestation in Lubmin (Vorpommern-Greifswald) jetzt betriebsbereit, sagte ein Sprecher der Nord Stream 2 AG am Donnerstag. An der Anlandestation in Russland werde noch gearbeitet. Seeseitige Nacharbeiten wie punktuelle Steinschüttungen seien ebenfalls abgeschlossen worden.

von dpa

30. Juli 2020, 16:41 Uhr