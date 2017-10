Agrar : Weiter Streit um Chef der Landesforstanstalt

Der Rechtsstreit um die Besetzung des Vorstands der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern kommt bei der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates am 6. November auf den Tisch. Das teilte das Agrarministerium in Schwerin am Dienstag mit. Das Verwaltungsgericht in Greifswald ist der Auffassung, dass im Bewerbungsverfahren Fehler gemacht wurden, sagte ein Sprecher. Die Stelle des Vorstandsvorsitzenden muss turnusmäßig alle fünf Jahre ausgeschrieben werden. Nach der Ausschreibung 2015 blieben der Amtsinhaber Sven Blomeyer und der Leiter des Forstreferats im Agrarministerium, Manfred Baum, übrig. Bei einem Eignungstest und einem Auswahlgespräch setzte sich Baum durch. Blomeyer reichte gegen die Entscheidung des Verwaltungsrates Konkurrentenklage ein.