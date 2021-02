Wetter : Weiter Schnee und Kälte in Mecklenburg-Vorpommern

Der Winter hat Mecklenburg-Vorpommern fest im Griff und das wird sich nach Einschätzung des Meteorologen Stefan Kreibohm vom Wetterstudio Hiddensee auch so schnell nicht ändern.

Insel Hiddensee | Am Dienstag schneite es vor allem im Norden der Inseln Rügen und Hiddensee stark. Am Mittwoch werde der Schneefall auch den Darß und die Küste Mecklenburgs erfassen und könne möglicherweise den Schaalsee an der westlichen Landesgrenze erreichen, sagte K...

