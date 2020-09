Kriminalität : Weiter rückläufige Zahl von Autodiebstählen in MV

Die Zahl der Autodiebstähle in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gesunken. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte, wurden im Vorjahr 264 kaskoversicherte Fahrzeuge entwendet. Mit zehn Prozent fiel der Rückgang zum Jahr 2018 dabei doppelt so stark aus wie im Bundesdurchschnitt. Der durch die Autodiebe im Nordosten verursachte Schaden summierte sich laut Verband auf rund 4,3 Millionen Euro, im Durchschnitt waren das 16 430 Euro je Fall.

von dpa

10. September 2020, 09:12 Uhr