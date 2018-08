Versicherungen : Weiter niedrige Schadensklassen für MV bei Autoversicherung

Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern können bei der Kfz-Versicherung weiter von niedrigen Schadensklassen profitieren. Bei der Haftpflicht gelten für alle zwölf Zulassungsbezirke im Nordosten die niedrigsten Regionalklassen eins und zwei, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in Berlin bekanntgab. In den Kaskoversicherungen werde jeder vierte Autofahrer künftig in eine bessere Klasse eingestuft. Davon profitierten unter anderem die Versicherten in Neubrandenburg, Wismar, Stralsund und Nordwestmecklenburg.

von dpa

30. August 2018, 12:44 Uhr

Die Regionalklassen spiegeln die Schadensbilanz der 413 deutschen Zulassungsbezirke wider und werden einmal im Jahr vom GDV berechnet. Entscheidend ist dabei nicht, wo ein Schaden entstanden ist, sondern in welchem Zulassungsbezirk der Fahrzeughalter seinen Wohnsitz hat. Die geringsten Schäden entstanden demnach in der brandenburgischen Uckermark - sie lagen dem Verband zufolge fast ein Drittel niedriger als im Bundesdurchschnitt.

Gute Schadensbilanzen erreichten den Angaben zufolge auch Autofahrer in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Hohe Regionalklassen gelten insbesondere in Großstädten sowie in Teilen Bayerns. Die schlechteste Schadensbilanz hatte den Angaben zufolge Berlin, wo die Schäden rund ein Drittel höher waren als im Bundesdurchschnitt. Die Regionalstatistik des GDV ist für die Versicherungsunternehmen unverbindlich.