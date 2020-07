Krankenhäuser : Weiter Debatte um Zukunft der Kinderstation in Parchim

Das Vorgehen des privaten Klinikbetreibers Asklepios am Standort Parchim hat zu neuerlicher Kritik aus der Landespolitik geführt. «Die Interessen des Konzerns, möglichst profitable Versorgungsbereiche zu betreiben und durch Sparsamkeit viel Gewinn zu machen, dürfen nie über dem Interesse der Allgemeinheit stehen, gute medizinische Versorgung zu bekommen», mahnte am Dienstag in Schwerin der SPD-Landtagsabgeordnete Julian Barlen. Er reagierte damit auf einen ARD-Beitrag, in dem unter anderem über Personalentscheidungen berichtet wurde, die nach Ansicht Barlens möglicherweise nur dem Ziel dienten, die Kinder- und Jugendmedizin in Parchim schließen und in eine Tagesklinik verwandeln zu können. Zuvor schon hatten Linke und Grüne Kritik geübt.

von dpa

21. Juli 2020, 19:49 Uhr