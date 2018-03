Kriminalität : Weiße Transporter gestohlen

von dpa

19. März 2018, 14:43 Uhr

Unbekannte haben in Neubrandenburg zwei Transporter der gleichen Marke gestohlen und sind bei einem dritten Wagen gescheitert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden zwei Fahrzeuge im Wert von insgesamt knapp 60 000 Euro am Wochenende vom Gelände eines Autohauses und einer Tankstelle jeweils im Norden der Stadt entwendet. Ein weiteres Fahrzeug wurde in der Nähe aufgebrochen, nach Manipulationen im Fahrzeuginneren aber stehengelassen.