Brauchtum : Weihnachtsmärkte: Veranstalter erwarten 2,5 Millionen Gäste

Mit Glühweinduft, Leckereien und Geschenkartikeln zum Fest locken von heute an Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern wieder Besucher. Nach Angaben des Landestourismusverbandes wird es auch in diesem Jahr in etwa 50 Orten des Landes Flaniermeilen mit weihnachtlichem Lichterglanz geben. Als erstes starten die Märkte in Rostock, Schwerin, Wismar und Neubrandenburg. Stralsund folgt am Mittwoch, Greifswald am Donnerstag.

von dpa

26. November 2018, 01:32 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Rostock erstreckt sich nach Angaben der Stadt über drei Kilometer und gilt damit als einer der größten im Norden. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter landesweit etwa 2,5 Millionen Gäste. Neben den Einheimischen besuchen traditionell auch zahlreiche Gäste aus Schweden, Dänemark und dem Baltikum die Weihnachtsmärkte im Nordosten.