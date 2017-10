Brauchtum : Weihnachtsmärkte: Rund 2,5 Millionen Besucher erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017

Auf rund 50 Weihnachtsmärkten wird in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern die Vorweihnachtszeit begangen. Insgesamt erwartet der Tourismusverband 2,5 Millionen Besucher, viele davon aus Skandinavien und dem Baltikum, wie der Verband am Montag in Rostock erklärte. Die Markt-Varianten würden dabei von eintägigen Terminen bis zu mehrwöchigen Großveranstaltungen, von Rummel bis Kunsthandwerk reichen. Die mehrwöchigen Märkte in den größeren Städten sollen am 27. November eröffnen und meist bis wenige Tage vor Weihnachten andauern. In Rostock werde erneut der größte Weihnachtsmarkt Norddeutschlands entstehen. Allein diesen Markt besuchten im vergangenen Jahr nach Veranstalterangaben rund 1,5 Millionen Menschen.

