Brauchtum : Weihnachtsmärkte im Kampf gegen Müllflut

von dpa

24. November 2018, 08:40 Uhr

Die Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern wollen umweltfreundlicher werden. Glühwein und Punsch wird auf vielen Märkten schon seit Jahren in Keramik-Mehrwegtassen statt in Plastikbechern verkauft. Auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt sollen bald auch Messer, Gabeln und Löffel aus Plastik der Vergangenheit angehören, wie Marktchef Arne Teegen sagte. Außerdem seien dieses Jahr Kunststoff-Strohhalme verbannt worden. Sie müssen nun aus Bambus oder Pappe sein. Auf dem größten Weihnachtsmarkt des Landes in Rostock sollen keine Plastiktüten mehr über die Tresen gehen. Schon 2017 seien den Händlern mit einem Logo bedruckte Papiertüten angeboten worden, sagte die Geschäftsführerin der Großmarkt Rostock GmbH, Inga Knospe. Von diesem Jahr an sei Papier statt Plastik bei den Tüten für die Weihnachtsmarkteinkäufe weitgehend Pflicht.