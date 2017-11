Tiere : Wegen Sonderaktion und Junglöwin: Tierpark lockt mehr Gäste

Tierparkbesucher kommen besonders gern, wenn sie allein festlegen können, wie hoch der Eintritt sein soll. Das ist das Ergebnis einer besonderen Aktion des Tierparks Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) am 11. November, wie eine Zoo-Sprecherin am Montag sagte. Am ersten «Zahle, was Du willst-Samstag» seien mehr 160 Gäste gekommen, um unter anderem die neue Löwin «Lola» zu sehen. Anlass war das 55-jährige Bestehen der Einrichtung. Das habe mehrere Hundert Euro in die Kasse gespült. Zur gleichen Zeit im Vorjahr seien es nur 61 Tierpark-Besucher gewesen.