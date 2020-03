Krankheiten : Wegen Corona-Fällen: Jazz-Frühling findet nicht statt

Die Einschränkungen wegen des neuartigen Coronavirus führen zu deutlichen Ausfällen beim diesjährigen Jazzfrühling in Neubrandenburg. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, müssen auf Weisung des Gesundheitsamtes des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte drei der insgesamt sechs Konzerte und Tanzabende abgesagt werden. Das betreffe alle drei Veranstaltungen, die für Samstag in Neubrandenburg auf dem Marktplatz und im Haus der Kultur und Bildung geplant waren. Der Kreis verwies auf Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI).

von dpa

13. März 2020, 08:42 Uhr

Das RKI erklärte, dass das Risiko der Übertragung von Viren beim Tanzen besonders hoch ist. «Beim Tanzen kommen sich die Leute besonders nah», sagte eine Kreissprecherin. Der Landkreis ordnete zugleich an, dass alle Veranstaltungen, zu denen mehr als 50 Menschen erwartet werden, beim Kreis anzumelden sind und nur nach Genehmigung des Gesundheitsamtes stattfinden dürfen.

Der Jazzfrühling ist das erste von drei Jazzfestivals im Nordosten. Die anderen sind in Eldena bei Greifswald und in Rostock geplant.