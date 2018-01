Krankenhäuser : Weg für Geriatrie-Professur am Krankenhaus Wolgast geebnet

von dpa

26. Januar 2018, 15:27 Uhr

Am Kreiskrankenhaus Wolgast soll eine Geriatrie-Professur angesiedelt werden. Das Bundesforschungsministerium habe eine Projektkonzeption der Unimedizin Greifswald als positiv bewertet und damit den Weg für einen neuen Lehrstuhl für Altersmedizin geebnet, teilte die Universitätsmedizin Greifswald am Freitag mit. Es wäre die erste Professur dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben der Universitätsmedizin sollen die stationären Betten am Kreiskrankenhaus mit der Professur einen universitären Status erhalten. Ziel sei es, in zwei Jahren mit Lehrstuhl und einer dazu gehörigen Forschungsgruppe arbeitsfähig zu sein.