Denkmäler : Weg frei für Sanierung von Schloss Ludwigsburg

Die Sanierung des vorpommerschen Schlosses Ludwigsburg bei Greifswald rückt in greifbare Nähe. Alle drei Eigentümer haben zugesagt, ihren Anteil für einen symbolischen Wert zu verkaufen, wie der Vorsitzende des Fördervereins der Schloss- und Gutshofanlage Ludwigsburg, Sascha Ott, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte. Zuvor hatte der NDR berichtet. Das Land hatte zugesagt, den bedeutenden Bau in die Stiftung Pommersches Landesmuseum einzugliedern, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen.

von dpa

12. April 2018, 18:23 Uhr

Die Sanierungskosten für das marode Schloss werden auf mehr als 20 Millionen Euro geschätzt. Bislang ist das Jagdschloss Granitz auf Rügen die einzige Schlossimmobilie in Vorpommern, für die sich das Land dauerhaft und in großem Umfang finanziell engagiert. Allle anderen landeseigenen Schlösser liegen im Landesteil Mecklenburg. Das sorgte wiederholt für Kritik aus dem Landesosten.