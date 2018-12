Wetter : Wechselhaftes Wetter und Schnee in Norddeutschland

Das dritte Adventswochenende beschert Norddeutschland eine wechselhafte Wetterlage. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kann es am Samstag an der Ostseeküste zu Schneeschauern kommen, während sich im Binnenland ein trockener Mix aus Sonne und Wolken ankündigt.

von dpa

13. Dezember 2018, 14:59 Uhr

Ein frischer Südostwind zieht am Sonntag zur Nordsee. Auch an der Ostsee kann es zu Windböen kommen. In Mecklenburg-Vorpommern scheint am Sonntagvormittag die Sonne. Zum Nachmittag verdichten sich die Wolken, so dass es im äußersten Westen Schleswig-Holsteins zu leichten Schneefällen und Schneeregen kommen kann. Die Temperaturhöchstwerte liegen am Wochenende im Binnenland bei etwa null Grad Celsius, an der Küste bei bis zu zwei Grad Celsius.

Für die kommende Woche ist mit einer milderen Wetterlage zu rechnen. Eine Prognose zu den Weihnachtsfeiertagen will der Deutsche Wetterdienst noch nicht treffen.