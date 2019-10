Wetter : Wechselhaftes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern bleibt weiterhin wechselhaft. Laut Deutschem Wetterdienst wird es am Dienstag besonders an der Küste sehr windig. Dazu regnet es immer wieder bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad.

von dpa

08. Oktober 2019, 08:17 Uhr

Am Mittwoch gibt es ab dem Nachmittag landesweit Schauer. Vereinzelt kann es auch zu kleineren Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 15 Grad.

Auch am Donnerstag fällt den Meteorologen zufolge flächendeckend Regen. Erst am Nachmittag ziehen die Regenwolken dann in Richtung Osten ab. Es werden Temperaturen um die 15 Grad erwartet.