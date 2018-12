Verbände : Wechsel an Spitze der IHK Schwerin: Beitragssenkung folgen

An der Spitze der IHK zu Schwerin zeichnet sich ein Wechsel ab. Präsident Hans Thon kündigte an, sein Mandat am 20. Februar 2019 niederzulegen. An seinem 76. Geburtstag wolle er das Amt in andere Hände geben, teilte die IHK am Dienstag mit. Am selben Tag soll ein neuer Präsident gewählt werden.

von dpa

18. Dezember 2018, 15:38 Uhr

Für die meisten der rund 25 000 Mitgliedsbetriebe der IHK zu Schwerin sinken zum neuen Jahr die Beiträge leicht, wie es weiter hieß. Für 2019 sei der Grundbeitrag für kleinere Firmen von der Vollversammlung auf 190 Euro festgelegt worden, sagte ein IHK-Sprecher. In diesem Jahr seien es 195 Euro gewesen.

Ganz kleine Unternehmen, sogenannte Kleingewerbetreibende, müssten nur noch 35 statt 40 Euro zahlen. Den Grundbeitrag zahlen nach seinen Worten rund 17 000 kleine und kleinste Mitgliedsunternehmen. Von den rund 8000 größeren Firmen mit einem nennenswerten Gewinn würden 0,15 Prozent vom Betriebsergebnis nach Steuer als IHK-Beitrag in Rechnung gestellt.